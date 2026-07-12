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        Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ş.S.T. (35) idaresindeki 16 RC 182 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki T.T. (31), E.A.T. (3) ve H.T. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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