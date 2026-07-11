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        Karabük'te ormanlık alandaki otomobil yandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alandaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Karabük'te ormanlık alandaki otomobil yandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alandaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Şamlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, orman kesim işçisi A.S'ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araçtan çıkan alevler, ormana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ile Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm ağaçlık alan zarar görürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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