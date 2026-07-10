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        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Burunsuz köyü Çay Mahallesi'ndeki bir evin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

        Yaklaşık bir dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, iki kaplumbağa telef oldu.

        Öte yandan orman yangınlarına karşı köye verilen su tankeri de soğutma çalışmasında kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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