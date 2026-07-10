Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Burunsuz köyü Çay Mahallesi'ndeki bir evin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık bir dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, iki kaplumbağa telef oldu.
Öte yandan orman yangınlarına karşı köye verilen su tankeri de soğutma çalışmasında kullanıldı.
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