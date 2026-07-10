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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karabük Valiliği ziyaretinde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediği kabul gören ülke haline gelmiş durumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Karabük Valiliği ziyaretinde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediği kabul gören ülke haline gelmiş durumda." dedi.


        Programı kapsamında Karabük'e gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Memişoğlu, Vali Oktay Çağatay ve ilgililerden kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ettiklerini söyledi.

        Emeğin ve çalışkanlığın timsali Karabük'te bulunduklarını belirten Memişoğlu, kentte sağlık alanında değerlendirmeler yapmak için kente geldiklerini kaydetti.

        Memişoğlu, Karabük'ün sağlık hizmetleri anlamında son 20 yılda büyük gelişim gösterdiğine işaret ederek, bunu daha da geliştirmek için ne yapabileceklerini konuşacaklarını anlattı.

        Kente ilave hastane konusunda planlamalarının bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Amacımız Karabük'teki insanlarımızın başka yere sağlık hizmeti almak için gitmesinin önüne geçmek. Her türlü sağlık hizmetini verebilir hale getirmek için de elimizden geldiğince planlamaları yapacağız." diye konuştu.

        Memişoğlu, Eskipazar'da hastane inşaatının olduğunu, Ovacık'taki hastanenin bitme aşamasına geldiğini, bu iki hastaneyi yıl sonuna kadar hizmete sunacaklarını belirtti.

        - "İnsanların bize muhtaç olduğu her yerde Türkiye var"

        Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük yol kat ettiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "En üst ligde dünyada örnek gösterilen ülkelerden biriyiz. Sadece Türkiye içinde değil, dünyanın her yerindeki sağlıkla ilgili bizden beklentisi olan insanların da yardımına koşuyoruz. Venezuela'da büyük deprem oldu. Onunla ilgili ekiplerimiz orada, aynı zamanda da bugün ilaç ve cihaz desteği organizasyonu yaptık, onlara yardım ediyoruz. Bugün Gazze'sinden Sudan'ından Somali'sinden İran'ından Ukrayna'sından insanların bize muhtaç olduğu her yerde Türkiye var. Gördünüz, NATO'nun toplantısını da... Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediği kabul gören ülke haline gelmiş durumda. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha çok çalışıyoruz. Türkiye'yi gerçekten daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerinde de bunu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

        Memişoğlu, toplumdan sağlıklı kalmayı ön planda tutmaları yönünde beklentilerinin olduğunu dile getirerek, amaçlarının insanların fazla kilo, hareketsizlik ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak olduğunu anlattı.

        Sağlık hizmetlerinin, sadece hasta olunduğu zaman değil, sağlıklı kalmak için de kullanılması, sağlıklı hayat ve aile sağlığı merkezlerinden bu konuda hizmet talep edilmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, insanların önce sağlıklı kalmasını istediklerini kaydetti.

        Memişoğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, onların iş yaşantılarını daha iyi hale getirmek için de planlama yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Programda, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Doğan ve diğer ilgililer yer aldı.

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