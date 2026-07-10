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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kayabaşı Köprüsü'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FEF 180 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen M.Ö'ye (53) çarptı.

        Kazada yaya yaralandı, sürücü ise otomobilden inerek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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