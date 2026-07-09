Safranbolu'da mor çiçekler açan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eczacılık yapan Fazıl Çelikkaya'nın oluşturduğu lavanta bahçesi ilgi görüyor.





Eşiyle mesleğini sürdüren 52 yaşındaki Çelikkaya, yaklaşık 6 yıl önce ailesinden kalan yaklaşık 10 dönümlük arazide deneme amaçlı lavanta dikimi yaptı.



Mor renkli görüntüsü ve hoş kokusuyla kısa sürede ilgi gören ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bahçe, aynı zamanda lavanta yağı ve çeşitli doğal ürünlerin üretildiği alana dönüştü.



- "Bu serüven zamanla tutkuya dönüştü"



Fazıl Çelikkaya, AA muhabirine, salgın sürecinde evde vakit geçirmek yerine babasından kalan tarlayı değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.



Çelikkaya, can sıkıntısıyla başladıkları serüvenin zamanla tutkuya dönüştüğünü belirterek, "Daha sonra işi profesyonel boyuta taşımaya karar verdik. Çiftçi belgesi aldım, eğitimlere katıldım ve üretimimizi her geçen yıl geliştirdik." dedi.



Her yıl düzenli lavanta ekimi yaptıklarını ve hasat döneminde ürünleri topladıklarını anlatan Çelikkaya, hasat edilen lavantaların damıtma yöntemiyle işlendiğini anlattı.



Çelikkaya, yıllık yaklaşık 30 litre lavanta yağı elde ettiklerini aktararak, "Hasat ettiğimiz lavantaları makinemizde işleyerek yağını çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz yağı ziyaretçilerimize sunuyoruz. Bunun yanında lavanta çiçeklerini kurutarak yastık içlerinde değerlendiriyoruz. Lavantadan kolonya ve krem de üretiyoruz. Böylece ürünlerimize katma değer kazandırıyoruz." diye konuştu.



- "Çevre illerin yanı sıra yurt dışından da misafirlerimiz geliyor"



Lavantanın ekonomik değerinin yanı sıra turizm yönüyle de katkı sağladığını dile getiren Çelikkaya, mor çiçeklerin açtığı dönemde bahçeye yoğun ilgi olduğunu belirtti.



Çelikkaya, "Çevre illerin yanı sıra yurt dışından da misafirlerimiz geliyor. Geçen yıl Dubai, Pakistan ve Azerbaycan'dan ziyaretçilerimizi ağırladık. Bahçemizde fotoğraf ve video çekiyorlar, ürünlerimizi satın alıyorlar. Bu ilgi bizi hem mutlu ediyor hem de üretmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.



Lavantanın çiçeklenme süresinin yaklaşık 1-1,5 ay olduğunu kaydeden Çelikkaya, bu dönemin, hem hasat hem de ziyaret açısından en yoğun zaman dilimini oluşturduğunu söyledi.



Bahçeyi ziyaret eden Mihriye Ülgen de lavanta tarlasını çok beğendiklerini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir ortam var. Mor görüntüsü ve kokusu insanı büyülüyor. Bol bol fotoğraf çektik, hayran kaldık." dedi.



Oğuz Ergin ise lavanta bahçesini sık sık ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burası harika bir yer. Özellikle hasat döneminde geliyoruz. Hasat çalışmalarını izliyor, fotoğraflar çekiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi var." diye konuştu.



Hatice Kasap da lavanta tarlasını ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Görselliği kadar kokusu da çok etkileyici. Beklediğimden çok daha güzel bir atmosferle karşılaştım. İlk kez geldim ama tekrar gelmek isterim." dedi.

