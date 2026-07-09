Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Safranbolu'da mor çiçekler açan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Safranbolu'da mor çiçekler açan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eczacılık yapan Fazıl Çelikkaya'nın oluşturduğu lavanta bahçesi ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Safranbolu'da mor çiçekler açan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eczacılık yapan Fazıl Çelikkaya'nın oluşturduğu lavanta bahçesi ilgi görüyor.


        Eşiyle mesleğini sürdüren 52 yaşındaki Çelikkaya, yaklaşık 6 yıl önce ailesinden kalan yaklaşık 10 dönümlük arazide deneme amaçlı lavanta dikimi yaptı.

        Mor renkli görüntüsü ve hoş kokusuyla kısa sürede ilgi gören ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bahçe, aynı zamanda lavanta yağı ve çeşitli doğal ürünlerin üretildiği alana dönüştü.

        - "Bu serüven zamanla tutkuya dönüştü"

        Fazıl Çelikkaya, AA muhabirine, salgın sürecinde evde vakit geçirmek yerine babasından kalan tarlayı değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.

        Çelikkaya, can sıkıntısıyla başladıkları serüvenin zamanla tutkuya dönüştüğünü belirterek, "Daha sonra işi profesyonel boyuta taşımaya karar verdik. Çiftçi belgesi aldım, eğitimlere katıldım ve üretimimizi her geçen yıl geliştirdik." dedi.

        Her yıl düzenli lavanta ekimi yaptıklarını ve hasat döneminde ürünleri topladıklarını anlatan Çelikkaya, hasat edilen lavantaların damıtma yöntemiyle işlendiğini anlattı.

        Çelikkaya, yıllık yaklaşık 30 litre lavanta yağı elde ettiklerini aktararak, "Hasat ettiğimiz lavantaları makinemizde işleyerek yağını çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz yağı ziyaretçilerimize sunuyoruz. Bunun yanında lavanta çiçeklerini kurutarak yastık içlerinde değerlendiriyoruz. Lavantadan kolonya ve krem de üretiyoruz. Böylece ürünlerimize katma değer kazandırıyoruz." diye konuştu.

        - "Çevre illerin yanı sıra yurt dışından da misafirlerimiz geliyor"

        Lavantanın ekonomik değerinin yanı sıra turizm yönüyle de katkı sağladığını dile getiren Çelikkaya, mor çiçeklerin açtığı dönemde bahçeye yoğun ilgi olduğunu belirtti.

        Çelikkaya, "Çevre illerin yanı sıra yurt dışından da misafirlerimiz geliyor. Geçen yıl Dubai, Pakistan ve Azerbaycan'dan ziyaretçilerimizi ağırladık. Bahçemizde fotoğraf ve video çekiyorlar, ürünlerimizi satın alıyorlar. Bu ilgi bizi hem mutlu ediyor hem de üretmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

        Lavantanın çiçeklenme süresinin yaklaşık 1-1,5 ay olduğunu kaydeden Çelikkaya, bu dönemin, hem hasat hem de ziyaret açısından en yoğun zaman dilimini oluşturduğunu söyledi.

        Bahçeyi ziyaret eden Mihriye Ülgen de lavanta tarlasını çok beğendiklerini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir ortam var. Mor görüntüsü ve kokusu insanı büyülüyor. Bol bol fotoğraf çektik, hayran kaldık." dedi.

        Oğuz Ergin ise lavanta bahçesini sık sık ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burası harika bir yer. Özellikle hasat döneminde geliyoruz. Hasat çalışmalarını izliyor, fotoğraflar çekiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi var." diye konuştu.

        Hatice Kasap da lavanta tarlasını ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Görselliği kadar kokusu da çok etkileyici. Beklediğimden çok daha güzel bir atmosferle karşılaştım. İlk kez geldim ama tekrar gelmek isterim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Yenice'de 2. Off-Road Festivali için geri sayım başladı
        Yenice'de 2. Off-Road Festivali için geri sayım başladı
        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
        Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
        KBÜ'de diş hastalıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı sistem gel...
        KBÜ'de diş hastalıklarının erken tespiti için yapay zeka tabanlı sistem gel...
        KBÜ ile Alfraganus Üniversitesi arasında akademik iş birliği
        KBÜ ile Alfraganus Üniversitesi arasında akademik iş birliği
        Sağlık Bakanı Memişoğlu yarın Karabük'e geliyor
        Sağlık Bakanı Memişoğlu yarın Karabük'e geliyor
        KBÜ akademisyeninden Safranbolu'nun köylerini geleceğe taşıyan belgesel
        KBÜ akademisyeninden Safranbolu'nun köylerini geleceğe taşıyan belgesel