Karabük'e yapılması planlanan 150 yataklı hastane yatırım programına alındı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, kentte inşası planlanan 150 yataklı hastanenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alındığını bildirdi.



Basın ofisinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Şahin, sağlık alanında Karabük'e önemli yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.



Şahin, kent için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Karabük'ümüzün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu 150 yataklı yeni hastanenin yatırım programına alınmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırım, şehrimizin sağlık altyapısını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak çok önemli bir adımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karabük'ümüze kazandırdığımız eser ve hizmetlere bir yenisini daha ekliyoruz. Bizlere her zaman destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum."



AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da yatırımın Karabük açısından tarihi gelişme olduğuna değindi.



Kentin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip edip ilgili bakanlıklar nezdindeki girişimleri aralıksız sürdürdüklerini anlatan Keskinkılıç, "150 yataklı yeni hastanemizin yatırım programına alınması, bu gayretlerin somut bir sonucudur. Bu yatırım yalnızca bugünün değil, geleceğin Karabük'üne hizmet edecek güçlü bir sağlık altyapısı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, yatırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Ali Keskinkılıç ile yoğun takip ve gayret sonucu Karabükümüz önemli bir sağlık yatırımına daha kavuşuyor. Karabük'ümüzün sağlık hizmetlerinin daha da güçlenecek olması hepimiz için büyük kazanımdır."







