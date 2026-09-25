Karabüklü gurbetçi, eşekle getirdiği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı

Karabük'ün Eflani ilçesinde gurbetçi Ersin Bilge, eşeğe yükleyerek getirdiği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk İlkokulu ve Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu'na eşeğiyle gelen gurbetçi Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Kitap ve kırtasiye malzemelerini eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı.

Bilge, gazetecilere, kendisini Eflani'de çocuklarla buluşturan Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın'a teşekkür etti.

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Almanya'da yaşadığını belirten Bilge, "Bedenim Avrupa'da ruhum bu ülkede. Şu ana kadar 25 ilde 18 bin köy çocuğuna dokundum. Şehir şehir, köy köy geziyorum. Aslında bu topraklarda dervişlik kültürünü yeniden hatırlatmak istiyorum. Çocuklara, dervişlik kültüründe Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı ve Ahmet Yesevi'yi sevgi diliyle kucaklaştırmak istiyorum." dedi.

Sağlığı el verdiği sürece köy köy, şehir şehir gezeceğini anlatan Bilge, "Karakaçan'la birlikte bilime, insanlığa ve eğitime hizmet etmekteyiz. Amacım bu. Hayalim bu ülkeden çıkan bir çocuğun edebiyat, fizik, matematik ve tıp alanında dünyaya damga vurmasını istiyorum. Hayallerime yavaş yavaş yaklaşıyorum." diye konuştu.

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Belediye Başkanı Akın da çocukluk hayalleri peşinden koşan Bilge'yi ilçede ağırlamaktan şeref duyduğunu anlattı.

Çocukları sevindirdiklerini dile getiren Akın, Bilge'ye bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.