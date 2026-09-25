Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

        Karabük'te öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

        Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Karabük'te öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

        Karabük'te, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Yenişehir Mahallesi Eski Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, her çocuğun güven ve huzur içinde büyüme hakkına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

        Çocukların masumiyetinin herkes için ortak bir emanet olduğunu anlatan Akbaş, "Çocuk hangi milletten, hangi coğrafyadan olursa olsun çocuktur. Bizim medeniyetimizde merhamet, adalet ve kardeşlik çok güçlü bir yere sahiptir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun gözyaşını kendi çocuklarımızın gözyaşı kadar kıymetli görüyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Akbaş, dünyanın hiçbir yerinde çocukların, savaşların, çatışmaların ve şiddetin gölgesinde büyümemesi gerektiğini belirterek, "Duamız, Gazze'de ve dünyanın bütün coğrafyalarında çocukların güven içinde yaşaması, okullarına gidebilmesi, oyun oynayabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Akbaş, öğrencilerle uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

        Etkinlikte üzerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum

        Benzer Haberler

        KBÜ'de "Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesine...
        KBÜ'de "Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesine...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te Genişletilmiş İl Danışma Mecli...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te Genişletilmiş İl Danışma Mecli...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"...
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"...
        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücü ve motosiklet sahibine 326 bin lir...
        Karabük'te "dur" ihtarına uymayan sürücü ve motosiklet sahibine 326 bin lir...
        Karabük Belediyesi üretim atölyeleriyle kentin ihtiyaçlarını karşılıyor
        Karabük Belediyesi üretim atölyeleriyle kentin ihtiyaçlarını karşılıyor