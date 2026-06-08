Karabük'te 2 kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 08.06.2026 - 20:21 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde 2 kişi, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk etti.
Başka bir araçla seyir halinde olan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu tehlikeli anları kaydetti.
Görüntülerde, 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak seyahat etmesi yer alıyor.
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