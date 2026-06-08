Karabük'te 2 kişinin kamyona tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde 2 kişi, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak yolculuk etti.





Başka bir araçla seyir halinde olan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu tehlikeli anları kaydetti.





Görüntülerde, 2 kişinin kamyonun kasasına tutunarak seyahat etmesi yer alıyor.



