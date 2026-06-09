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        Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 3 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.


        Kartaltepe Mahallesi Çevik Sokak'ta 3 katlı evin 2. katında M.Ç'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2. katında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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