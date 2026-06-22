Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



B.B. idaresindeki 34 HUF 661 plakalı yolcu otobüsü, Mermer Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen M.S. yönetimindeki 34 DG 3017 plakalı otomobile çarptı.



Kontrolden çıkan otomobil, ışıkta bekleyen M.Ö'nün kullandığı 33 VR 540 plakalı tıra, tır da A.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.



Sürücüsü M.S. ile yanındaki F.S. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

