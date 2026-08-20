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        Karabük'te anne ve oğlunun site bahçesinde biriktirdiği çöpler temizlendi

        Karabük'te anne ve oğlunun sitenin bahçesinde biriktirdiği çöpler, ekipler tarafından temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Karabük'te anne ve oğlunun site bahçesinde biriktirdiği çöpler temizlendi

        Karabük'te anne ve oğlunun sitenin bahçesinde biriktirdiği çöpler, ekipler tarafından temizlendi.

        Karabük Mahallesi'ndeki bir sitede dairesi bulunan N.Ş. ile oğlu M.Ş. uzun süredir topladıkları kartonları sitenin bahçesine getirerek istifledi.

        Bir süre sonra kartonların çocuk oyun alanlarına kadar yayılması ve yangın riski oluşturması üzerine site sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis güvenlik önlemi alırken, site içerisinde biriktirilen karton ve çöpler ekipler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi.

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        Yaklaşık 4 kamyon karton ve çöp bölgeden kaldırılırken, temizlik çalışmasını gören anne ve oğlu ekiplere tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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