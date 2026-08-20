Karabük'te anne ve oğlunun site bahçesinde biriktirdiği çöpler temizlendi

Yaklaşık 4 kamyon karton ve çöp bölgeden kaldırılırken, temizlik çalışmasını gören anne ve oğlu ekiplere tepki gösterdi.

Polis güvenlik önlemi alırken, site içerisinde biriktirilen karton ve çöpler ekipler tarafından toplanarak kamyonlara yüklendi.

Bir süre sonra kartonların çocuk oyun alanlarına kadar yayılması ve yangın riski oluşturması üzerine site sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Karabük Mahallesi'ndeki bir sitede dairesi bulunan N.Ş. ile oğlu M.Ş. uzun süredir topladıkları kartonları sitenin bahçesine getirerek istifledi.

Karabük'te anne ve oğlunun sitenin bahçesinde biriktirdiği çöpler, ekipler tarafından temizlendi.

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