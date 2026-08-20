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        Safranbolu'daki "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde safran ekimi başladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Safranbolu'daki "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde safran ekimi başladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın ekimi yapıldı.

        Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

        Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçede düzenlenen etkinlikte, Vali Oktay Çağatay ve protokol üyeleri sahayı gezdi.

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        Lavanta ile safranın birlikte ekildiği bahçede protokol üyeleri, lavanta hasadı yaptı, safran soğanlarını toprakla buluşturdu.

        - "Safranbolu safranını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz"

        Programda konuşan Vali Çağatay, safran bitkisinin ilçenin en kıymetli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

        Çağatay, ekim-kasım aylarında safran hasadı yapılacağını belirterek, "Safranbolu'ya ziyarete gelen turistlerimizin gönül ferahlığıyla gelip fotoğraflar çektirebileceği, Safranbolu'nun kıymeti safranı ve lavantayı görebileceği bir alan oluşturulmuş. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe de sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

        "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesinin ilçeye hem turizm hem de tarım açısından katkı sağladığını belirten Altuntepe, "Projeyi geliştirerek devam etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Projeyle Safranbolu safranını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. 7 dekar alana safran soğanı diktik. Geçtiğimiz sezon safranın kilogramı 650 bin lira civarındaydı. Bu sene hasadın durumuna göre bir rakam açıklayacağız." diye konuştu.

        Programa, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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