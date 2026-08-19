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        Karabük'te hububat üretimi 70 bin tona ulaştı

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, kentte hububat üretiminin 70 bin tona ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Karabük'te hububat üretimi 70 bin tona ulaştı

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, kentte hububat üretiminin 70 bin tona ulaştığını bildirdi.

        Safranbolu ilçesi Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde düzenlenen safran soğanı dikim etkinliğinde konuşan Önder, bu sene bereketli bir yıl yaşandığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 15 Ağustos'ta Karabük'ü ziyaret ettiğini hatırlatan Önder, "Sayın Bakanımızın geçtiğimiz hafta sonu ilimizi ziyaret ettiğinde de açıkladığı gibi 140 milyon ton üretimle bu sene Türkiye rekoru bekleniyor." ifadesini kullandı.

        Önder, bu bereketin de devam etmesini temenni ederek, "İlimizde 718 bin dekar tarım alanı mevcut. Bu bereket bu sene ilimize de yansıdı. Geçen yıl 38 bin ton olan hububat üretimimiz bu sene inşallah 70 bin tona ulaştı. Tarımı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretimiyle birbirinin tamamlayıcısı olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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        Safranbolu ilçesinin 115 bin dekar tarım alanı, 11 bin 300 büyükbaş ve 4 bin 300 küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra 2 bin 500 arılı kovanıyla ilin önemli üretim merkezlerimizden biri olduğunu aktaran Önder, "Bunlar arasında spesifik ve özel ürünlerimiz var. Bunlardan biri Safranbolu safranı, Avrupa Birliği'nden tescil almış. Diğeri de Yenice ıhlamur balı. Safranbolu safranı bitkisel üretim olarak değerinin yanında ilimizin, ilçemizin tanıtımı anlamında da çok büyük önem arz etmektedir. Bu varlığımızı korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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