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        Karabük'te aracını iterken duvar ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı

        Karabük'te aküsü biten hafif ticari aracını iterken araç ile duvar arasında sıkışarak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Karabük'te aracını iterken duvar ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı

        Karabük'te aküsü biten hafif ticari aracını iterken araç ile duvar arasında sıkışarak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.


        100. Yıl Mahallesi 1006 Sokak'ta aküsü biten 31 ALG 890 plakalı hafif ticari aracını çalıştırmak için iten A.B, araç ile duvar arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan A.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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