Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te ata tohumundan üretilen organik sebze ve meyveler tarladan sofraya ulaşıyor

        Karabük'te ata tohumundan üretilen organik sebze ve meyveler tarladan sofraya ulaşıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde organik tarım yöntemleriyle ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiren çiftçi Saffet Doğruyol, ürünlerini bahçesinden tüketiciye ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Karabük'te ata tohumundan üretilen organik sebze ve meyveler tarladan sofraya ulaşıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde organik tarım yöntemleriyle ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiren çiftçi Saffet Doğruyol, ürünlerini bahçesinden tüketiciye ulaştırıyor.

        Konarı köyünde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Doğruyol, domates, biber, fasulye, kavun ve karpuz başta olmak üzere çok sayıda ürünü kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştiriyor.

        Doğruyol, AA muhabirine, organik üretim yaptıklarını ve ürünlerinin sertifikalı olduğunu belirterek, bahçelerinde farklı çeşitlerde ata tohumu kullandıklarını söyledi.

        Bahçesinde hiçbir şekilde kimyasala yer vermediklerini ifade eden Doğruyol, "Tamamen organik olarak yetişiyor. Ürün yelpazemiz geniş. Kavun, karpuz, domates, fasulye çeşitleri, biber çeşitleri ve domatesin birçok çeşidini yetiştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği organik olmasının yanı sıra hepsinin ata tohumu olması." dedi.

        REKLAM

        Bahçeyi müşterilerin de ziyaret edebildiğini aktaran Doğruyol, isteyenlerin ürünleri kendi elleriyle toplayabildiğini, isteyen müşteriler için ise ürünleri hazırladığını kaydetti.

        Doğruyol, "Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı gıdadan geçiyor. Bahçeye gelen misafirlerimiz ürünleri taze alıyorlar. Perşembe günleri halk pazarında çıkıyoruz. İnternet üzerinden ve bahçeden satışımız var. Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Üretmek güzel. Emek var. Emeğinizin karşılığını size Yaradan'ın verdiğini görmek güzel." dedi.

        Doğruyol'un bahçesinden sebze alan 62 yaşındaki Aynur Gökdoğan, bahçeyi yeni keşfettiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirtti.

        REKLAM

        Ürünlerin harika olduğunu ifade eden Gökdoğan, "Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan biber, domates, salatalık, mısır ve dolmalık biber aldık. Hepsinden memnun kaldık. Çok güzel ve harika. Pazardan avantajı bize yakın ve organik ürün. Tek elden toplanıyor." ifadesini kullandı.

        Hatice Erdoğan da ürünlerin dalından taze toplanıp kendilerine verildiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Keltepe festivalde 3 bin gökyüzü meraklısını ağırladı
        Keltepe festivalde 3 bin gökyüzü meraklısını ağırladı
        Klasik otomobil tutkunları Karabük'te buluştu
        Klasik otomobil tutkunları Karabük'te buluştu
        Eflani Hükümet Konağı'nda sona gelindi
        Eflani Hükümet Konağı'nda sona gelindi
        Çocuk Tribün Derneği'nden tribünlerde çocukların güvenliği için çağrı: "O ç...
        Çocuk Tribün Derneği'nden tribünlerde çocukların güvenliği için çağrı: "O ç...
        Karabük'te "Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali" tamamla...
        Karabük'te "Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali" tamamla...
        Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali devam ediyor
        Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali devam ediyor