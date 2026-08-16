Klasik otomobil tutkunları Karabük'te buluştu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

Büyükyayalar köyü mesire alanında gerçekleştirilen kampa, 38 şehirden 127 klasik araçla katılım sağlandı.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, AA muhabirine, ilçenin tanıtımı amacıyla düzenlenen organizasyona katılımın beklediklerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Etkinliğin esnafa da katkı sağladığını belirten Cıva, "Bizim amacımız, Eskipazar'ın adını duyurmak. Bunu da sosyal medya aracılığıyla büyük ölçüde gerçekleştirdik. Etkinliğe Aydın, Kilis, Sivas, Çanakkale, Trabzon ve Manisa gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelenler oldu. Gelecek yıllarda daha güzel ve kapsamlı bir alan hazırlayarak daha iyi hizmet vereceğiz." dedi.

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Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Ali Demir de bir ay önce ilçeye gelerek Belediye Başkanı Cıva'ya bu organizasyonu teklif ettiklerini dile getirdi.

Kulübün 37 bin üyesi bulunduğunu ve 96 ülkeden takip edildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin yüzde 4'ünü kadınlar oluşturuyor. Kamplarımıza genellikle ailece, çoluk çocuk katılım sağlanıyor. Biz nerede kamp yaparsak, katılımcılarımız kendi şehirlerinden alışveriş yapmaz, gittiğimiz il ve ilçenin esnafından alışveriş yapar. Böylece yerel esnafa bir hareketlilik kazandırıyoruz. Desteklerinden dolayı belediye personeline ve ilçe halkına teşekkür ederiz."

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Demir, gelecek yıl da etkinliği Eskipazar'da düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.