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        Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ve köy evlerine sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ve köy evlerine sıçramadan söndürüldü.

        Çemçi köyü Rahmanlar Mahallesi yakınında bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği anız yangını, köy evlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 30 dönüm tarım arazisinin etkilendiği yangın alanında ekipler, soğutma çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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