Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

Ekiplerin müdahale ettiği anız yangını, köy evlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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