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        Karabük'te Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali başladı

        Karabük'te Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Karabük'te Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali başladı

        Karabük'te Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali başladı.

        Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu 14-16 Ağustos'ta Keltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, Astronomy Network çatısı altında Karabük Belediyesi ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Garaj X TEKMER ile TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenlendi.

        Temel astronomi bilimini, gökyüzü gözlemlerini, uzay girişimciliğini ve astrofotoğrafçılık sanatını tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen festival, uzay girişimciliğini gökyüzü gözlem kampıyla bir araya getirdi.

        Etkinlikte konuşan Vali Oktay Çağatay, festivale Türkiye'nin hemen hemen her bölgesi ve yurt dışından katılımcıların olduğunu söyledi. Çağatay, "Hocalarımız ve astrofotoğrafçılar var. İnşallah güzel sonuçlar olsun. Biz de zevkle, keyifle seyrederiz. Güzel hatıralar biriktiririz." dedi.

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        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da uzayın tarih boyunca insanlığın daima ilgisini çeken bir alan olduğunu belirtti.

        İnsanlığın dünyanın dışındaki kainatı hep merak ettiğini dile getiren Keskinkılıç, "Burada yaptığımız etkinlik bizim için son derece kıymetli. Biz Keltepe'nin çok önemli bir özelliğini öğrenmiş olduk. Özellikle gözlem açısından son derece elverişli bir noktada olduğumuzu, Keltepe'nin böyle bir noktada olduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.

        Keskinkılıç, Keltepe'nin bundan sonra özellikle uzay fotoğrafçılığı açısından dünyanın ilgisini çeken bir alan olacağını vurgulayarak, her yıl Keltepe'den yüzlerce uzay fotoğrafı çekilme imkanı oluşacağını anlattı.

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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise gençlerin bir hobisi olması gerektiğini kaydederek, "Bu fikri bize ilk aşılayan Astronomy Network grubuna teşekkür ediyorum. Bu noktada Karabük'ü tercih ettikleri için, Keltepe'yi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Organizasyon Komitesi Başkanı ve Astronomy Network Kurucusu Ülkü Sıla Keskinkılıç da gökyüzünün tarih boyu insanlığın çok uğraştığı, çok ilgilendiği ve çok önemsediği bir şey olduğunu söyledi.

        Uzay bilimlerinin şu an dünyada çok önemsendiğini belirten Keskinkılıç, şunları kaydetti:

        "İnsanlar bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyor, çok güzel işler başarıyor. Biz de aslında bunlardan biri olmak istiyoruz. Gözlem şenlikleri aslında çok önemli. Belki yetişkinler için biraz daha onların hayatlarında gördükleri köylerine ve uzaklara gittiklerinde, yaylaya çıktıklarında böyle gökyüzü çok güzel görünüyor. Ama artık maalesef çocuklar bunu göremiyor. Çocuklar Samanyolu'nu göremiyor, bu kadar yıldız göremiyor ve evlerinin balkonlarından bakıp tek tük yıldızlar görüyorlar. Biz burada aslında istiyoruz ki herkes gökyüzüne baksın, herkes bu duyguyu yaşasın."

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        Festival, 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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