Karabük'te bozayı fotokapanla görüntülendi

Karabük'te bozayı fotokapanla kaydedildi. Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Bölgede görülen bozayı, fotokapanla kayda alındı. Görüntülerde, bozayının ormanlık alanda yürümesi ve etrafı koklaması yer alıyor.

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