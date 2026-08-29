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        Karabük'te çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü

        Karabük'te iş makinesi taşıyan çekici ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Karabük'te çekici ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü

        Karabük'te iş makinesi taşıyan çekici ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

        D-755 kara yolunda Bartın istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Fuat T. (50) idaresindeki 52 AGU 032 plakalı iş makinesi yüklü çekici, Kirkille mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        Ters istikamette yaklaşık 500 metre ilerleyen çekici, İshak Y'nin (30) kullandığı 78 ACS 458 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Bu sırada çekicinin üzerinden düşen iş makinesi, yol kenarındaki bir araca ve eve çarparak hasara neden oldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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