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        Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde A.Ç'ye (60) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler daha sonra N.E'ye ait ev ile S.E'ye ait eve sıçradı.

        İhbar üzerine yangın yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, A.Ç'ye ait evde tek başına olan 2 yaşındaki B.A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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