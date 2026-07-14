Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde A.Ç'ye (60) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler daha sonra N.E'ye ait ev ile S.E'ye ait eve sıçradı.



İhbar üzerine yangın yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, A.Ç'ye ait evde tek başına olan 2 yaşındaki B.A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

