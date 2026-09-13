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        Karabük'te evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Karabük'te evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Eflani ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Alaçat köyünde M.Ö'ye ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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