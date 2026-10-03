Karabük'te evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan evin çatısında hasar oluştu.
Giriş: 03.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan evin çatısında hasar oluştu.
Düzce köyünde müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
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