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        Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı

        Karabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 00:04 Güncelleme:
        Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı

        Karabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürüldü.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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