Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı
Karabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
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