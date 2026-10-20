Karabük'te bir kişi kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.

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