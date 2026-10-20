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        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçesine devrildiği kazada Şaziye Kaya (59) hayatını kaybetti, sürücü eşi A.K. (64) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı

        KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçesine devrildiği kazada Şaziye Kaya (59) hayatını kaybetti, sürücü eşi A.K. (64) yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Mermer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 41 AIS 937 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü A.K. ile eşi Şaziye Kaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. A.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan eşi Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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