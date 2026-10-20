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        Kamyonet 38 metre aşağı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        KarabükAnkara kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlanarak ters dönmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Kamyonet 38 metre aşağı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        KarabükAnkara kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlanarak ters dönmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, KarabükAnkara kara yolunda Eskipazar Mermer kavşağına yakın noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AIS 937 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlandı ve ters döndü. Kazada sürücü Ahmet Kaya (64) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Şaziye Kaya (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Ahmet Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisinin hastanenin kırmızı alanında sürdüğü öğrenildi.

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        Araçta yolcu olarak bulunan Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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