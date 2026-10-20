Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü

        Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Karabük'e gelen Boyraz, Belediye Başkanı Çetinkaya ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi.

        Ziyarette, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AK Parti ilçe başkanları da yer aldı.

        Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar, ulaşım altyapısına yönelik ihtiyaçlar ve Karabük'ün gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve projeler ele alındı. Ayrıca, kentin öncelikleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        REKLAM

        Belediye Başkanı Çetinkaya, Karabük'ün ihtiyaçlarına yönelik ve kentin geleceğine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, ziyareti dolayısıyla Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Safranda hasat dönemi "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiri...
        Safranda hasat dönemi "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiri...
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        Kamyonet 38 metre aşağı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet 38 metre aşağı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te bıçaklı kavga: 38 yaşındaki adam ağır yaralandı
        Karabük'te bıçaklı kavga: 38 yaşındaki adam ağır yaralandı
        Karabük Üniversitesinde evsel atık sulardaki deterjan ve mikroplastiği süze...
        Karabük Üniversitesinde evsel atık sulardaki deterjan ve mikroplastiği süze...