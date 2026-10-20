Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ahmet K. (64) idaresindeki 41 AIS 937 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Mermer Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile eşi Şaziye K. (60) ağır yaralandı.

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