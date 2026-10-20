GÜNCELLEME - Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, G.T. (31) ile erkek arkadaşı F.G. (38), Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, F.G'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.T, polis merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen G.T. tutuklandı.
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