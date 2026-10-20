Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor

        Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın hasadı devam ediyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran hasadı etkinliği yapıldı.

        Vali Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada, safranın Safranbolu ismiyle özdeşleştiğini söyledi.

        Karabük'ün yüzölçümünün yüzde 74'ünün ormanlarla kaplı olmasının büyük bir zenginlik olduğunu belirten Çağatay, "Dolayısıyla bu tür bir coğrafyada eğer yüksek katma değerli ürün öne sürmezseniz yapacağınız tarımsal faaliyetler sınırlı kalıyor. Başka bir ürün için 55-56 kilogram elbette çok cüzi bir rakamdır ama safranda çok kıymet arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder de 2023 yılında 81 dekar olan safran ekim alanının 2026 yılı itibarıyla 115 dekara, üretici sayısının da 55'e yükseldiğini kaydetti.

        Bu sezon yaklaşık 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi beklendiğini aktaran Önder, "Safranbolu safranının 2024 yılında Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili alması, ürünümüzün uluslararası alanda tanınırlığı ve korunması açısından önemli bir kazanımdır. 2 yıl sürecek projeyle yükseltilmiş yatak modeli uygulayarak toprak altı zararlıları, yabancı ot ve su taşkını risklerine karşı bilimsel yöntemleri hayata geçiriyoruz." dedi.

        Safran üretim çiftliği işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz ise safranın, yetiştiricilikten kurutma aşamasına kadar yoğun emek istediğini dile getirdi.

        REKLAM

        Safranın değerini yalnızca nadir ve kıymetli bir baharat olmasına bağlamamak gerektiğini belirten Yılmaz, "Safranbolu safranının AB tesciline sahip olması ülkemizin tarımsal değerleri açısından çok önemlidir. Bizlere düşen, bu değeri korumak, doğru tekniklerle kalitesini sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere aktarmaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Kaya, proje alanında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

        Program, katılımcıların safran tarlasında hasat yapmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Safranda hasat dönemi "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiri...
        Safranda hasat dönemi "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiri...
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü
        Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü
        Kamyonet 38 metre aşağı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet 38 metre aşağı yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Karabük'te bıçaklı kavga: 38 yaşındaki adam ağır yaralandı
        Karabük'te bıçaklı kavga: 38 yaşındaki adam ağır yaralandı