Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük'te üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük'te üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ulaşım Festivali" etkinliği kapsamında buluştuğu Karabük Üniversitesi öğrencilerine ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Karabük'te üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ulaşım Festivali" etkinliği kapsamında buluştuğu Karabük Üniversitesi öğrencilerine ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı.

        Boyraz, Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Salonu dolduranlara teşekkür eden Boyraz, katıldığı programlarda gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin otoyol ve demir yolu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Boyraz, "Türkiye'de 3 bin 796 kilometre otoyol yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan odaklı, çevreye duyarlı, doğaya saygılı projeler yapıyoruz. Türkiye'de 35 milyon araç var, ölüm oranı 0,90'a düştü. Önce insanımızı yaşatacağız." dedi.

        REKLAM

        Demir yolu yatırımlarının ülke kalkınmasındaki rolüne dikkati çeken Boyraz, "Demir yolu refah ve zenginliğin göstergesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm imkansızlıklara rağmen binlerce kilometre demir yolu yapıldı. 2000'li yıllarda yeniden harekete geçtik ve şu an 14 bin 500 kilometre demir yolu ağımız var. Bunun yaklaşık 2 bin 800 kilometresini hızlı tren hattımız oluşturuyor. Yaklaşık 5 bin kilometre de 2 yıl içinde açılacak hızlı tren hattımız var." ifadesini kullandı.

        Gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunan Boyraz, şunları kaydetti:

        "Hayalini kurmadığınız bir şeyin hikayesini yazamazsınız. Başarı hayalle başlar. Bu coğrafyanın çocukları her şeyi yapabilecek yetenekte ve güçte. Hayallerinizi engellemeye çalışanlara fırsat vermeyin. Cenap Şahabettin'in güzel bir sözü var; 'Umut, kalbimizdeki kuş gibidir...' Onu susturmayın."

        REKLAM

        Boyraz, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki başarısına da değinerek "Dünyada uydu üreticisi olan sadece 11 ülke var. Türkiye, 1,5 yıl önce bu lige 11. ülke olarak girmiştir. Adım adım kaybettiğimiz zamanı yakalıyoruz." diye konuştu.

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve öğrencilerin katıldığı program, Turistik Doğu Ekspresi bileti için yapılan çekilişle sona erdi.

        Öte yandan Boyraz, Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz”
        “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz”
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Safranbolu'da safran hasadı sürüyor; kilosu 800 bin TL
        Safranbolu'da safran hasadı sürüyor; kilosu 800 bin TL
        Erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı
        Erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı
        Karabük'te park halindeki otomobil alev aldı
        Karabük'te park halindeki otomobil alev aldı
        GÜNCELLEME - Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuk...
        GÜNCELLEME - Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuk...
        Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor
        Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı