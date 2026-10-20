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        Erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı

        KARABÜK'te kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Fuat G.'yi (38) ekmek bıçağıyla ağır yaralayan Gözde Tüfekçi (31), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı

        KARABÜK’te kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada erkek arkadaşı Fuat G.’yi (38) ekmek bıçağıyla ağır yaralayan Gözde Tüfekçi (31), tutuklandı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde Tüfekçi ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde Tüfekçi, mutfaktan aldığı 2 ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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        Gözaltına alınan Gözde Tüfekçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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