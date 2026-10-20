Karabük'te park halindeki otomobil alev aldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ve otomobilde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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