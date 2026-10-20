Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te park halindeki otomobil alev aldı

        Karabük'te park halindeki otomobil alev aldı

        Karabük'te park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Karabük'te park halindeki otomobil alev aldı

        Karabük’te park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, Kayabaşı Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ve otomobilde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuk...
        GÜNCELLEME - Karabük'te erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuk...
        Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor
        Karabük'te AB tescilli safranın hasadı sürüyor
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Hafif ticari araç, bahçeye devrildi; eşi öldü, sürücü yaralı
        Safranda hasat dönemi "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiri...
        Safranda hasat dönemi "Kontrollü Şartlarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiri...
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        Karabük'te devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü, eşi ağır yaralandı
        Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü
        Boyraz ve Çetinkaya, Karabük'ün projelerini görüştü