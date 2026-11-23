Görüntülerin ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, hatalı sollama yapan aracın plakasına 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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