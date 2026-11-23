Karabük'te hatalı sollamaya 2 bin 719 TL ceza
KarabükZonguldak kara yolunda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KarabükZonguldak kara yolunda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük istikametine seyreden otomobilin sürücüsü, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücü, muhtemel kazayı son anda atlattı.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, hatalı sollama yapan aracın plakasına 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.
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