Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.



T.D. idaresindeki 74 BF 878 plakalı otomobil, Cengiz Topel Bulvarı'nda A.S. yönetimindeki 67 AS 294 plakalı otomobille çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile 74 BF 878 plakalı otomobildeki H.D. ve G.D. (2) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

