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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 23:57 Güncelleme:
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        T.D. idaresindeki 74 BF 878 plakalı otomobil, Cengiz Topel Bulvarı'nda A.S. yönetimindeki 67 AS 294 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile 74 BF 878 plakalı otomobildeki H.D. ve G.D. (2) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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