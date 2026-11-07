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        Karabük'te kar yağışı

        KARABÜK'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde araçlar, kar yağışı nedeniyle yavaş ilerlerken, ormanlık alanlarda oluşan güzel manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Karabük'te kar yağışı

        KARABÜK’te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde araçlar, kar yağışı nedeniyle yavaş ilerlerken, ormanlık alanlarda oluşan güzel manzara dronla görüntülendi.

        Ahmetusta Geçidi’nde kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesini ziyarete gelen vatandaşlar da Ahmetusta Geçidi’nde karın keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi. Kar yağışı ile oluşan manzara da dronla görüntülendi.

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        Tur rehberi İzzet Orhan Özdal, “İlk kar yağdı. İstanbul’dan gelen misafirlerimizle beraber Safranbolu’nun klasik geleneği olan kar ezmeye geldik. Safranboluluların böyle bir özelliği var. Kar ezmeye giderler. İlk defa geliyorlar, bayıldılar. Buranın çam ormanı manzarası çok güzel. Safranbolulular da buraya gelir. Arabadan geçilmez, herkes fotoğraf çekmeye gelir diye bekliyorum” dedi.

        Öte yandan Keltepe Kayak Merkezi’nde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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