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        KBÜ'nün politika raporunda su kirliliğine karşı 10 yıllık yol haritası

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Su Kaynaklarındaki Mikrokirleticilerin Yönetimi Politika Raporu" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        KBÜ'nün politika raporunda su kirliliğine karşı 10 yıllık yol haritası

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Türkiye’de Su Kaynaklarındaki Mikrokirleticilerin Yönetimi Politika Raporu" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan 20. politika raporunda, mikroplastik ve diğer mikrokirleticilerin kontrolüne yönelik beş temel öneri geliştirildi. Raporda, 20262035 dönemini kapsayan 10 yıllık uygulama takvimine de yer verildi.

        KAPGEM Çevre Politikaları Masası tarafından hazırlanan 20. politika raporunda, mikroplastik ve diğer mikrokirleticilerin çevresel etkileri ele alınarak ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere farklı ülkelerin uygulamaları incelendi. Türkiye'nin su kaynaklarının korunmasına yönelik merkezi ve yerel yönetimleri kapsayan çözüm önerileri geliştirildi.

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        Toplantıda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sanayi ve teknolojideki gelişmelerin su, hava ve toprak kirliliğini artırdığını belirterek, mikrokirleticilerin insan ve diğer canlılar üzerindeki muhtemel etkilerine dikkati çekti.

        Su kaynaklarının korunmasının önemini vurgulayan Kırışık, raporla mikroplastik ve diğer mikrokirleticilerin önlenmesine yönelik Türkiye'ye özgü bir politika modeli geliştirdiklerini ifade etti. Önerilerin merkezi ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katkı sunmasını hedeflediklerini kaydetti.

        KBÜ Çevre Politikaları Masası üyesi Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun da raporun kapsamı, mikrokirleticilerin çevresel etkileri ve politika önerileri hakkında sunum yaptı. Sunumda, mikrokirleticilerin düşük konsantrasyonlarda bulunsalar bile çevre ve canlılar üzerinde kalıcı ve zararlı etkiler oluşturabildiği belirtildi.

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        Raporda Türkiye için beş temel politika önerisi geliştirildi. Bunlar, su kaynakları ve kirlilik verilerinin toplanacağı ulusal bilgi sisteminin kurulması, kirleticilerin kaynağında azaltılması, havza bazlı risk yönetiminin uygulanması, ölçümizindenetim süreçlerinin bütünleştirilmesi ve ileri arıtma yatırımlarının ihtiyaç analizlerine göre planlanması olarak sıralandı.

        Raporda ayrıca 20262035 dönemini kapsayan üç aşamalı uygulama takvimi oluşturuldu. 20262027 döneminde ulusal envanterin hazırlanması ve pilot izleme programlarının başlatılması, 20282030 döneminde öncelikli sektörlerde kirliliğin kaynağında kontrol edilmesi ve ortak veri altyapısının oluşturulması, 20312035 döneminde ise başarılı uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.

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        Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras da mikrokirleticilerin önemli çevre sorunları arasında yer aldığını belirterek, kurum olarak çalışmalara destek vermeye ve iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

        Programın kapanışında üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına değinen Kırışık, yağmur suyu toplama sistemleriyle yeşil alanların sulandığını, stadyumda suni çim kullanımıyla günlük 300 tona ulaşan su tüketiminin önlendiğini aktardı. Yemekhanelerden yıllık 2,5 ton atık yağın geri dönüşüme kazandırıldığını belirten Kırışık, üniversitede farklı atık türlerinin ayrı toplandığı bir sistem kurulduğunu ve bu modelin Karabük genelinde yaygınlaştırılması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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        Editörlüğünü Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın yaptığı rapor, Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Akkurt, Doç. Dr. Miraç Uçkun, Prof. Dr. Özgür Özdemir ve Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı tarafından hazırlandı.

        Karabük Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, İl Müdürü Hüseyin Aras, Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, ilçe belediye başkan yardımcıları, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Alper Tolga Saka, akademisyenler ve davetliler katıldı.

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