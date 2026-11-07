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        Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı

        Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye yaklaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı

        Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye yaklaştı.

        Kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde gece yarısı boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

        Yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı alt günü birliklerde 10, üst günü birliklerde 30 santimetreye yaklaştı.

        Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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