Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KBÜ'de araştırmacılara TÜSEB proje destekleri tanıtıldı

        KBÜ'de araştırmacılara TÜSEB proje destekleri tanıtıldı

        Karabük Teknokent ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        KBÜ'de araştırmacılara TÜSEB proje destekleri tanıtıldı

        Karabük Teknokent ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Destek Programları Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirildi.

        Karabük Teknokent ve Karabük Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, sağlık alanındaki araştırmalara yönelik TÜSEB destekleri, başvuru şartları ve proje hazırlama süreçleri anlatıldı.

        Doç. Dr. Mahmut Polatcan’ın moderatörlüğünde düzenlenen programa, TÜSEB uzmanları Dr. Tuğçe İşsever ve Sedanur Cinemre konuşmacı olarak katıldı.

        Sağlık alanında araştırma ve proje geliştiren akademisyen ve araştırmacıların katıldığı programda, Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı da yer aldı.

        REKLAM

        Eğitimde, TÜSEB tarafından sunulan destek programlarının kapsamı, başvuru şartları ve proje hazırlama süreçleri hakkında bilgi verildi. Başvuru aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı programda, araştırmacıların desteklerden yararlanma imkânları değerlendirildi.

        Programın sorucevap bölümünde ise katılımcıların soruları TÜSEB uzmanları tarafından yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        AK Parti heyetinden Safranbolu Millet Bahçesi'nde inceleme
        AK Parti heyetinden Safranbolu Millet Bahçesi'nde inceleme
        Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı
        Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı
        AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu'da yol ve kavşak çalışmalarını inceledi
        AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu'da yol ve kavşak çalışmalarını inceledi
        Safranbolu safranının kilogram fiyatı 900 bin lira olarak belirlendi
        Safranbolu safranının kilogram fiyatı 900 bin lira olarak belirlendi
        Karabük'te "Türkiye'de Su Kaynaklarındaki Mikrokirleticilerin Yönetimi Poli...
        Karabük'te "Türkiye'de Su Kaynaklarındaki Mikrokirleticilerin Yönetimi Poli...
        Safranbolu Safranının kilogram fiyatı 900 bin TL olarak belirlendi
        Safranbolu Safranının kilogram fiyatı 900 bin TL olarak belirlendi