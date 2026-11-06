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        Safranbolu safranının kilogram fiyatı 900 bin lira olarak belirlendi

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin lira olarak belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Safranbolu safranının kilogram fiyatı 900 bin lira olarak belirlendi

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin lira olarak belirledi.

        Safranbolu TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Safranbolu'nun en önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden, kendine özgü aroması, rengi ve kalitesiyle dünya çapında tanınan Safranbolu safranı, bölgenin ekonomisi ve turizmine sağladığı katkıyla önemini her geçen gün artırıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, safranın yalnızca ekonomik değeri yüksek tarım ürünü değil, kentin tarihini, kültürünü ve köklü üretim geleneğini temsil eden önemli bir marka olduğunu belirtti.

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        Safranın bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli olduğunu aktaran Altuntepe, "Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin lira olarak belirledik. Bu fiyatın üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve ürünümüzün marka değerinin korunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Altuntepe, safranın uluslararası tesciline ve yürütülen projelere de değinerek, Safranbolu safranının hak ettiği değeri görmesini sağlamayı, üreticileri desteklemeyi ve ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

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