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        Safranbolu Safranının kilogram fiyatı 900 bin TL olarak belirlendi

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin TL olarak belirledi. Safranbolu safranının yeni hasat dönemi fiyatı, üreticilerin emeğinin karşılığını bulması ve ürünün marka değerinin korunması amacıyla açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Safranbolu Safranının kilogram fiyatı 900 bin TL olarak belirlendi

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, 2026 yılı yeni hasat Safranbolu safranının kilogram fiyatını 900 bin TL olarak belirledi. Safranbolu safranının yeni hasat dönemi fiyatı, üreticilerin emeğinin karşılığını bulması ve ürünün marka değerinin korunması amacıyla açıklandı.

        Safranbolu'nun önemli tarımsal ve kültürel değerleri arasında yer alan, kendine özgü aroması, rengi ve kalitesiyle uluslararası alanda tanınan safranın fiyatı, Safranbolu TSO Meclisi'nde alınan kararla kilogram başına 900 bin TL olarak belirlendi.

        Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, yeni hasat safranın fiyatının belirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Safranbolu safranının yalnızca ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda ilçenin tarihini, kültürünü ve köklü üretim geleneğini temsil eden önemli bir marka olduğunu ifade etti.

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        Safranbolu safranının yüzyıllardır bu topraklarda yetiştirildiğini ve üretiminin büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Altuntepe, belirlenen fiyatın üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve ürünün marka değerinin korunması açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Safranbolu safranının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Altuntepe, bu değerli mirasın korunması, üretiminin artırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Altuntepe, oda olarak hayata geçirdikleri "Safranova Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesi" ile safran üretimini desteklemenin yanı sıra ürünün tanıtımına, tarım turizmine ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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        Amaçlarının Safranbolu safranının hak ettiği değeri görmesini sağlamak, üreticileri desteklemek ve ürünü ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka haline getirmek olduğunu ifade eden Altuntepe, yeni hasat döneminin tüm safran üreticileri için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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