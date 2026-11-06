KBÜ'de Diş Hekimliği Fakültesinin akademik performansı değerlendirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 20262027 akademik yılı Akademik Kurul Toplantısı’nda, fakültenin bilimsel üretimi, akademik performansı ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde SCIExpanded kapsamındaki yayın sayısının yüzde 20, dış kaynaklı proje başvurularının ise yüzde 30 artırılması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, eğitimöğretim faaliyetleri, bilimsel yayınlar ve projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, fakültelerin bilimsel performanslarının her yıl düzenli olarak analiz edildiğini belirterek, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda akademik üretkenliğin ve araştırma kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

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Üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki gelişimine değinen Kırışık, akademik potansiyelin ortaya çıkarılmasında disiplinli çalışmanın ve iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

Bilimsel üretimde ekip çalışmalarının önemini vurgulayan Kırışık, farklı akademik birimlerden araştırmacıların ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirmesinin başarıyı artıracağını kaydetti.

Toplantıda fakültenin 2027 yılı hedefleri de paylaşıldı. Bu kapsamda SCIExpanded kapsamındaki yayın sayısının önceki yıla göre yüzde 20, dış kaynaklı proje başvurularının ise yüzde 30 artırılması planlanıyor. Ayrıca her anabilim dalından en az bir proje başvurusu yapılması hedefleniyor.

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Fakültede en az iki ulusal veya uluslararası ortak araştırma yürütülmesi ve öğrencilerin katılımıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlanması da hedefler arasında yer alıyor.

Akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve Diş Hekimliği Araştırma Laboratuvarının daha etkin kullanılmasıyla bilimsel araştırma, proje ve nitelikli yayın sayısının artırılması amaçlanıyor.

Dekan Prof. Dr. Tahir Kahraman da son 23 yılda fakültede gerçekleştirilen akademik ve kurumsal gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Anabilim dallarıyla ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını belirten Kahraman, eğitimöğretim ve proje çalışmalarını geliştirmek için akademik kadroyla birlikte çalıştıklarını ifade etti.