Vali Çağatay, Safranbolu'da tarihi ve kültürel noktaları inceledi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi.

Vali Çağatay’a Safranbolu Alan Başkanı Cemil Belder, Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Ahmet Mümtaz Kavsa, Safranbolu Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Kütükçüoğlu eşlik etti. İlk olarak Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesini ziyaret eden Çağatay, müzede detaylı incelemelerde bulundu, sergilenen tarihi envanterler ve yürütülen kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından Vali Çağatay ve beraberindeki heyet, Safranbolu sivil mimarisinin en güzide örneklerinden biri olan Mümtazlar Konağı’na geçti. Tarihi konakta gerçekleştirilen ziyarette, konağın sahibi ve turizm işletmecisi Birol Şengün tarafından Çağatay'a yapının tarihi ve mimari dokusu hakkında kapsamlı bilgi sunuldu. Ziyaret esnasında, 1888 yılında Gazi Süleyman Paşa Medresesi Baş Müderrisi ve Müftü Ziya Efendi tarafından yaptırılan yapının detayları yerinde incelendi. Harem ve selamlık olmak üzere iki ana bölümden oluşan 3 katlı tarihi konağın; 8 odası, misafir salonu, istiare mekanı, 4 cumbası, kileri, mazrası (depo), at ahırı ve 'hayat' olarak adlandırılan avlusuyla dönemin sosyal ve kültürel yaşamını kusursuz bir şekilde bugüne taşıdığı vurgulandı.

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Özellikle odalarda aslına uygun olarak korunan ocak, gusülhane, yüklük ve sedir ambarları ile baş odanın tavanında yaklaşık 4 bin adet ahşap parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan ahşap tavan işçiliği heyetin büyük beğenisini topladı.

Vali Oktay Çağatay, ecdat yadigarı bu kıymetli eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve turizme kazandırılmasının Karabük için taşıdığı öneme değinerek, tarihi dokuya sahip çıkan işletmeci Birol Şengün'e ve kentin kültürel mirasına katkı sunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkürlerini iletti.