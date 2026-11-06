Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

Ovacık ilçesinde de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Beydili köyü sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentin 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yeni sezona hazırlanan kayak merkezinde kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı.

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