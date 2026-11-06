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        Yeni sezona hazırlanan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı

        Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun ilk kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 00:24 Güncelleme:
        Yeni sezona hazırlanan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı

        Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun ilk kar yağışı etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. 2 bin Keltepe Kayak Merkezi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bakım ve teknik kontrollerin sürdürüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde, ilk kar yağışıyla birlikte kış sezonuna ilişkin heyecan da arttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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