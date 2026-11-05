Karabük Üniversitesinde sanayide yeşil dönüşüm ve hidrojen enerjisi ele alındı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Karabük Sanayisi İçin Hidrojen Enerjisine Geçiş Stratejisi" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kürsü etkinlikleri kapsamında, küresel iklim zirvesi COP31 ve sıfır atık vizyonu doğrultusunda Hamit Çepni Konferans Salonu'nda yapılan konferansta, sanayide karbon ayak izinin düşürülmesi ve alternatif temiz enerji kaynaklarının kullanımı ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, enerjinin sanayinin en temel girdisi olduğunu ve doğrudan ürün maliyetini etkilediğini belirtti.

REKLAM

Dünyada 1970'li ve 1980'li yıllara kadar yalnızca enerji maliyeti ile kaynağının ön planda olduğunu ifade eden Sun, günümüzde çevrenin korunmasının hayati hale geldiğini, 2000'li yıllardan itibaren ise yeşil dönüşüm ve çevre kirliliğinin önlenmesinde hidrojenin öne çıktığını kaydetti.

Konferansta, Ontario Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Hydrogenix Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Arslan da sunum yaptı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması, konuşmacılara hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan, akademik ve idari personel, sanayi sektörünün temsilcileri ile öğrenciler katıldı.