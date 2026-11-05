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        İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş öğrencilerle buluştu

        Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Belen İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:18 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş öğrencilerle buluştu

        Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Belen İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde ilk olarak okul idarecileriyle bir araya gelen Akbaş, okulun eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından okulun çeşitli bölümlerinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitim ortamlarını yerinde değerlendirerek okulun mevcut imkânlarına ilişkin gözlemlerde bulundu.

        Programın devamında okul bünyesinde bulunan anasınıfını ziyaret eden Nevzat Akbaş, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliklerine eşlik etti.

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        Ziyaret, okulda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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