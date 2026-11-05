İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş öğrencilerle buluştu

Programın devamında okul bünyesinde bulunan anasınıfını ziyaret eden Nevzat Akbaş, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek etkinliklerine eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret çerçevesinde ilk olarak okul idarecileriyle bir araya gelen Akbaş, okulun eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından okulun çeşitli bölümlerinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, eğitim ortamlarını yerinde değerlendirerek okulun mevcut imkânlarına ilişkin gözlemlerde bulundu.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Belen İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

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