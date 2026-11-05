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        Vali Çağatay Yücedağ ve Çakırtaş ile bir araya geldi

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Vali Çağatay Yücedağ ve Çakırtaş ile bir araya geldi

        Karabük Valisi Oktay Çağatay, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ile bir araya geldi.

        Vali Oktay Çağatay, Çankırı Valisi Çakırtaş’a gerçekleştirdiği ziyarette, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Vali Oktay Çağatay, Çankırı Valisi Çakırtaş ile bir süre görüşerek değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin sonunda Vali Çağatay, Çankırı Valisi Çakırtaş’a nazik misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

        Vali Oktay Çağatay daha sonra Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Yücedağ’a gerçekleştirdiği ziyarette, bir süre görüşerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Çağatay, misafirperverliği dolayısıyla Yücedağ’a teşekkür etti. Ziyarete Mülkiye Başmüfettişi Uğur Sezer eşlik etti.

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